PlayUniud, progetto ideato da Marina Brollo, delegata al trasferimento della conoscenza dell'Università di Udine, inaugura la sezione #memorie con il video "La Repubblica della Carnia e dell'Alto Friuli". La Repubblica della Carnia e dell'Alto Friuli fu una straordinaria di esperienza che, nel buio dell'occupazione tedesca della nostra regione, anticipò la conquista della libertà e la costruzione dell'Italia democratica. Il video qui proposto è stato autoprodotto dal Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Università di Udine, per cura di Marco Rossitti e Andrea Zannini, nell'ambito dell'iniziativa "Raccontiamo la Resistenza in Friuli da casa a casa" dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione (IFSML). Le immagini sono tratte dal film Carnia 1944 (2012) di Marco Rossitti, prodotto dall'Università degli Studi di Udine e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.