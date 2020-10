La Ricambi Udinese sostiene il Malignani

Martedì 27 ottobre alle 9 “La Ricambi Udinese” farà una cospicua donazione all'Istituto Malignani di mascherine chirurgiche, gel igienizzante e detergenti.

La ricambi Udinese con questo gesto di spontanea generosità vuole dare un suo contributo alla scuola e agli studenti che stanno affrontando con grandi difficoltà questa complicata quotidianità. L’intento e l’auspicio sono quelli di sensibilizzare il mondo esterno e in particolare le aziende creando uno spirito emulativo e di solidarietà verso i piccoli e grandi bisogni concreti delle scuole del nostro territorio. I giovani, ha sottolineato la titolare dell'azienda, “sono la nostra assicurazione sul futuro” ed è responsabilità di tutti sostenerne la crescita e la formazione soprattutto in momenti critici come quello che stiamo vivendo.