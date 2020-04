La ricerca del senso della vita è più appassionante se fatta insieme

Cristina Spadotto e Guido Tonizzo, organizzatori di tre eventi udinesi sul senso della vita, tra dibattiti, discussioni, condivisioni e arte, hanno dato luogo a vivaci momenti di cultura, in profondità e leggerezza. Inoltre, quando a causa dell'emergenza Covid-19, gli eventi dal vivo non erano fattibili, hanno organizzato e realizzato un video evento, a fine marzo, che abbiamo ospitato in anteprima sul nostro sito.

Gli organizzatori ringraziano tutti, con un messaggio congiunto: "Grazie davvero a tutti coloro che hanno partecipato agli incontri nelle librerie Angolo della Musica e Tarantola. Grazie a voi lettori che avete seguito il nostro percorso. Grazie a chi ha visto il video online del quarto appuntamento sul senso della vita. Grazie a chi ci ha scritto in privato ringraziandoci. Grazie poi a tutti gli artisti, intellettuali e personalità autorevoli intervenute come ospiti: grazie a Giovanni Gabassi, Mario Antoldi, Janine Van Der Merwe, Stefania Della Savia, Massimo Pitton, Gianfranco Gasparotto, Lucia Zamburlini, Giuseppe Marano, Paolo Brescacin e Alessandro Severi. Grazie alle librerie che ci hanno ospitato co-organizzando con noi questa iniziativa. Grazie mille a Il Friuli. Riflessioni e arte, tra cui la musica dei nostri Invisible Wave, fanno bene ed uniscono. In futuro penseremo a nuove iniziative per continuare a fare ricerca e stimolare il dibattito. Infatti ci si evolve e si va avanti! Guido e Cristina".



Ed è proprio così: il percorso, iniziato con il libro-interviste di Tonizzo "Vita, Conoscenza e Mistero - Interviste sull'ignoto" pubblicato a marzo 2018, e proseguito poi con gli eventi udinesi sul senso della vita, continua nella sua divulgazione. Infatti prossimamente verranno pubblicati alcuni articoli che approfondiscono proprio l'opinione degli autorevoli interventi raccolti nel libro stesso, di medici, ricercatori spirituali, scienziati, e altre personalità regionali, nazionali ed internazionali.Verso mete future e chissà quali nuove iniziative.