La Ripartenza del tradizionale mercatino Robis di une volte

La ventennale tradizione del mercatino “Robis di une volte” riprende il suo cammino.

La lunga chiusura forzata, dovuta alle normative di contenimento del Covid19, è finita con il mercatino svoltosi lo scorso 20 giugno. La vera “ripartenza” è fissata per domenica 11 luglio, quando il mercatino si riapproprierà della sua consueta domenica, la seconda di ogni mese.

Si svolgerà, come sempre, presso il Centro Polifunzionale di viale Forze Armate, a Udine, dalla mattina fino al pomeriggio.

Dopo lo scioglimento dell’Associazione sportiva Selena, il mercatino quest’anno è stato organizzato dall’Associazione Udin’nova, presieduta da Silvana Munaretto. Rimane però la supervisione dell’inventore e animatore di Robis di une volte, Antonio Salmè, che continua a gestire la fase di transizione del passaggio di consegne.

La nuova gestione intende rilanciare questo grande evento di aggregazione sociale fino a farlo diventare la principale realtà regionale dei mercatini dell’usato.

Dal mese di settembre la dirigenza dell’Associazione cercherà di implementare il mercatino con un corollario di attività collaterali, quali incontri dibattiti, eventi musicali e molto altro.

Lo scopo è quello di utilizzare la capacità aggregativa di Robis di une volte, per rendere il mercatino la vetrina culturale e sociale del quartiere “Udine Est-Di Giusto”.