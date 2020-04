La Santa Messa di Pasqua in tv, radio o sul web

Si svolgerà a porte chiuse la santa messa per celebrare la Pasqua ma, grazie alla tecnologia e alla collaborazione con emittenti radiofoniche e Tv, il messaggio di pace e resurrezione arriverà nelle case dei fedeli.

Ecco come le diocesi delle città capoluogo friulane celebreranno la Santa messa e dove seguire le dirette.





UDINE

LE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE IN DIRETTA RADIO E TV

Tutte le celebrazioni del Triduo pasquale - presiedute dall'arcivescovo - sono trasmesse in diretta da Radio Spazio e Telefriuli : Giovedì Santo la Santa Messa nella Cena del Signore alle 19.30 dalla Cattedrale; Venerdì Santo la liturgia della Passione del Signore alle 15.30 dalla chiesa dell’Ospedale di Udine; sabato alle 20.30 la Veglia pasquale e domenica alle 10 la Santa Messa solenne del giorno di Pasqua, entrambe dalla Cattedrale.



PORDENONE

GORIZIA

TRIESTE

Le DIRETTE DIOCESANE sono indicate di seguito, giorno per giorno, e saranno trasmesse- alcune da canale il13- altre in diretta STREAMING sulla pagina FACEBOOK della Diocesi di ConcordiaPordenonesul canale YOUTUBE della Pastorale GiovanileDomenica di PasquaOre 11.00 Papa Francesco da S. Pietro (TV 2000 o RAI) con benedizioneOre 18.30 vescovo Carlo dalla Cattedrale di Gorizia - streamingOre 12.00 suonano a festa le campane di tutta la diocesiPreghiera prima del pranzo di PasquaSi può ascoltare un canto pasquale come "Risurrezione" (Gen Rosso)L'Arcivescovo celebrerà la Santa Messa alle ore 10.30 nella Cattedrale di San Giusto, a porte chiuse, e impartirà la Benedizione Papale. La Celebrazione sarà trasmessa in diretta radiofonica da Radio Nuova Trieste, dai canali della Radio RAI regionale e sarà trasmessa in diretta televisiva da Telequattro.La liturgia sarà accompagnata dalle musiche scelte dalla Cappella Civica di Trieste diretta dal M° Roberto Brisottocantore (soprano): Sarah Pelliccioneorganista: Riccardo Cossi