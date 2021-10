La scacchistica pordenonese festeggia il primato in regione

L'A.S.D. "Scacchistica pordenonese", come riporta il sito della FSI, è ora il circolo scacchi con il maggior numero di iscritti in regione (e seconda nel triveneto). "Sono ben 103 gli appassionati a questo millenario gioco che hanno scelto di tesserarsi con noi" spiega Walter Pajer, presidente del sodalizio.



"Tutto cio" continua Pajer "è principalmente merito dello staff di istruttori e tecnici del nostro circolo e della scelta fatta, in pieno lockdown, di predisporre nuovi accoglienti spazi di gioco, con ampie stanze a disposizione per partite e lezioni."



"Per festeggiare questo nuovo traguardo che giunge dopo la conquista con la nostra prima squadra della serie A2", prosegue Pajer "avvieremo a partire da giovedì 21 ottobre un nuovo corso con dieci appuntamenti destinati a chi vuole migliorare la propria conoscenza dei principi guida di questo sport".



Le lezioni, come dettagliate in allegato, saranno tenute dall'istruttore federale Michele Perricone.



Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere a: info@scuolascacchipordenone.eu