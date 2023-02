La scienziata che (non) ti aspetti

Come ti immagini una scienziata? E uno scienziato? Stereotipi e pregiudizi sono meccanismi mentali naturali che, per quanto ci aiutino a navigare la realtà, possono rendere distorta la nostra percezione del mondo. E questo vale anche per la scienza e chi ne fa parte. Domenica 26 febbraio, alle 16, sarà all’Immaginario Scientifico di Trieste Nicole Ticchi, scienziata e divulgatrice scientifica, per parlare al pubblico della “Scienziata che (non) ti aspetti“.

Nicole Ticchi è chimica farmaceutica e comunicatrice scientifica. Ha svolto ricerca industriale in ambito farmaceutico e cosmetico e oggi si occupa di medical writing e di comunicazione per enti che operano nel settore dell’innovazione per la salute e il benessere. È presidente di She is a scientist, un’associazione per la promozione della gender equality in scienza e ricerca: è un collettivo di professioniste attive nell’ambito della comunicazione scientifica, che si occupano di studiare la percezione delle donne nella scienza attraverso la comunicazione sui media, promuovere un nuovo storytelling della scienza per incentivare e raggiungere la gender equality, creare consapevolezza sui fattori che influenzano culturalmente e politicamente l’emancipazione femminile in scienza e ricerca.

Scopriremo insieme quale storia si nasconde dietro ogni volto, quali meccanismi influenzano la nostra percezione e che chi fa scienza è molto più simpatico di quanto sembri: ogni persona, infatti, ha delle caratteristiche, un aspetto e delle competenze molto diverse tra loro, ed è proprio questo che rende la scienza un contesto ricco, poliedrico e pieno di sorprese.

L’incontro è incluso nel biglietto d’ingresso al museo. Non è necessaria la prenotazione.