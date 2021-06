La scuola cambia, i suoi problemi no!

Mentre personale e studenti si sono adeguati e la scuola è stata capace di cambiare pelle, i problemi mai risolti ostacolano il percorso di rinnovamento. “Anno difficile anche se in parte eravamo preparati - conferma Luca Gervasutti, preside del liceo classico Stellini di Udine -. Abbiamo avuto l’1,2% dei bocciati, dato più basso rispetto al normale e lo stesso vale per i sospesi, attorno all’11,6 per cento. Ci siamo rimboccati le maniche dando agli studenti una doppia chance con due sessioni d’esame, precedute da corsi di recupero, a fine giugno e a fine agosto. All’inizio del prossimo anno scolastico offriremo supporto didattico ed emotivo in collaborazione con l’Università di Udine, grazie al corso sulla gestione delle emozioni dedicato alle prime”.

“Abbiamo lavorato - conferma Gervasutti - all’insegna dell’innovazione acquisendo competenze, tanto che, il prossimo anno, almeno due ore di lezione alla settimana saranno a distanza. Resta il problema delle carenze di organico e delle classi molto numerose. Quest’anno avevamo due prime con 32 e con 29 ragazzi, costringendomi a individuare spazi aggiuntivi in altre strutture. Con più docenti potremmo sdoppiare le classi: il prossimo anno avremo cinque prime con una media di 27 studenti, segno che il sovraffollamento permane”.



“Aumentano bocciati e sospesi - conferma, preside del liceo Marinelli di Udine -, fatto che dovrebbe preoccupare tutti. I numeri per noi sono limitati grazie all'avvio delle iniziative di sostegno. La pandemia ha dimostrato che prima la scuola perdeva troppo tempo in cose inutili e sarebbe bene occuparsi invece dell’essenziale. Una parte degli studenti è stati quasi favorito dalla didattica a distanza o mista, perché flessibili e ben attrezzati. Per una parte notevole di loro, invece, sono cresciute povertà educativa e sofferenza psicologica”.Per Stefanel la strada da seguire è chiara: “Più integrazione tra didattica digitale e in presenza per i ragazzi in grado di organizzarsi a casa e purché abbiano connessione e Pc. Dall’altro, intervenire sulle povertà educative con meccanismi di recupero sociale, psicologico e culturale. Serve una scuola con obbiettivi differenziati che rafforzi i migliori e supporti quelli che sono in difficoltà. E’ un lavoro nuovo. La scuola non può più essere quella di prima dove si metteva tutti sullo stesso livello. Sarà una scuola più a misura degli studenti, più complicata da organizzare, ma dobbiamo evolverci per limitare la dispersione”.

Al liceo artistico Sello pronti i corsi serali

Finora non era possibile frequentare in regione corsi serali per ottenere il diploma di liceo artistico. La lacuna la colmerà il liceo artistico Sello di Udine a partire da settembre: “Quest’anno abbiamo progettato il corso serale di liceo artistico con indirizzo audiovisivi multimediale per adulti - conferma la docente Lorenza Zuliani -. Il corso, per il quale stiamo già raccogliendo le adesioni e ospitato nella sede centrale in piazzale Primo maggio, permetterà di ottenere le competenze previste negli ultimi tre anni di liceo, necessarie per conseguire il diploma. Il percorso sarà personalizzato, perché chi ha già una formazione potrà concentrarsi sulle materie di indirizzo o di completamento, coinvolgendo lo stesso studente nella costruzione del percorso. Chi arriva dal mondo professionale e ha già competenze ben strutturate, ma ha bisogno di un titolo di studio ha ovviamente esigenze specifiche. L’obbiettivo è realizzare una formazione il più aderente possibile al profilo dello studente. Si tratta del primo corso serale di liceo artistico in regione. Stiamo mettendo a punto gli orari, ma con molta probabilità le lezioni si terranno a partire dal tardo pomeriggio. L’attività didattica sarà strutturata in maniera innovativa: oltre a un periodo di accoglienza e orientamento all’interno del liceo, ci sarà una parte di formazione a distanza ed è prevista anche l’attività di didattica digitale integrata mettendo in tal modo a disposizione dei partecipanti un corso ben strutturato.



Il digitale è utile se usato con giudizio

L a pandemia ha cambiato il modo di fare scuola anche secondo Laura Borin, dirigente scolastica dell’istituto tecnico Kennedy di Pordenone, che però auspica l’uso più accorto delle tecnologie digitali. “Alcuni studenti non sono riusciti a colmare le lacune, altri hanno fatto troppe assenze, fatto per noi inusuale e causato forse dall’alternarsi di chiusure e aperture per la pandemia. Abbiamo registrato 123 non ammessi, pari a circa l’8%, molti meno della media storica che sfiorava il 20 per cento. Ci sono poi i rimandati ai quali offriamo corsi di recupero che quest’anno dureranno più a lungo per preparare gli esami fissati a metà luglio. Le lezioni in presenza nei laboratori ha aiutato molto studenti e docenti anche per permettere loro di conoscersi, soprattutto nelle prime e nelle terze classi. Ecco perché rafforzeremo l’attività laboratoriale, nelle prime due settimane di settembre. Certamente la pandemia ci ha plasmati: anche in una realtà molto grande come la nostra, grazie al lavoro di staff, siamo stati in grado di modificare rapidamente organizzazione e orari. Quanto alle tecnologie digitali continuo a prediligere la formazione in presenza, pur preservando le potenzialità che abbiamo sviluppato, ma auspico di tornare a relazioni diverse, nel senso che le famiglie utilizzino correttamente gli strumenti digitali senza pretendere di contattare chiunque e a qualsiasi ora. Quanto agli organici, abbiamo chiesto classi meno numerose. La normativa continua a prevedere fino a 28 studenti, anche se l’ufficio scolastico ha fatto del suo meglio per concederci docenti di potenziamento".



Senza spazio in tante classi

Senza spazio, tanto che anche l’ufficio di presidenza e la sala insegnanti diventeranno aule. Così Carla Bianchi, dirigente dei licei "Le Filandiere" di San Vito al Tagliamento, sottolinea le difficoltà di ordine logistico. “I problemi che ci assillano di più sono la scarsità di docenti e le classi troppo affollate. Quest’anno avevo 870 studenti; in settembre saranno 940 e non abbiamo più spazio. Quest’anno parecchi ragazzi hanno evidenziato forti lacune: il livello di bocciati e rimandati è simile agli anni precedenti la pandemia. La bocciatura non è una punizione, ma serve per dare più tempo ai ragazzi per consolidare la preparazione. Ha inciso anche il fatto che, sempre a causa della promozione indiscriminata dell’anno scorso, molti non hanno optato per altri indirizzi. Abbiamo reagito subito alla pandemia perché eravamo già dotati di una piattaforma per didattica a distanza. Quest’anno, quando hanno deciso di chiudere, ci siamo concentrati su alcuni elementi quando i ragazzi sono presenti, favorendo le relazioni, la cooperazione nello studio, dando loro la possibilità di essere parte attiva nel loro apprendimento. Abbiamo imparato che va cambiato il modo di fare scuola con la didattica a distanza, facendo sì che la presenza sia riservata a determinate materie. Il digitale è divenuto uno strumento fondamentale di comunicazione tra docenti e con le famiglie, a patto di comprendere che ci sono degli orari da rispettare” .



Precari senza aule

I l problema più serio per molte scuole sono gli spazi inadeguati. Lo conferma Marco Fragiacomo, dirigente dell’istituto Brignoli Einaudi Marconi di Staranzano e il Cossar Da Vinci di Gorizia: “Siamo riusciti, nonostante tutto, ad affrontare bene le problematiche emerse durante l’anno sfruttando a fondo anche le risorse arrivate dal ministero e dalle donazioni private e anche l’attività didattica ha funzionato bene, tanto che studenti non ammessi e sospesi sono pochi e rispetto all’anno precedente alla pandemia non abbiamo registrato tante bocciature in più. Durante la pandemia ne abbiamo anzi approfittato per fare molti lavori e apportare migliorie. Qualche preoccupazione invece ce l’abbiamo con i docenti visto che quasi il 40% è a tempo determinato. Dal punto di vista infrastrutturale affrontiamo gravi problemi, tanto che a Staranzano mancano all’appello 5 aule e quelle esistenti sono piuttosto piccole. Se parliamo di rispetto delle norme di prevenzione, quest’anno ci ha salvato la didattica a distanza. Speriamo di avere spazi in più e di poter usare i fondi a disposizione per migliorare l’areazione degli ambienti. Da anni, per dare spazio alle aule, utilizzo un ufficio molto piccolo. Purtroppo, nonostante i fondi a disposizione, dobbiamo scontare i tempi lunghi dell’Ente regionale di decentramento che ha moltissimo lavoro da fare”.