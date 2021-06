La scuola di Pravisdomini prima al concorso 'Pretendiamo Legalità'

Si è svolta questa mattina la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Concorso Nazionale 'PretenDiamo Legalità' riservato agli studenti pordenonesi frequentanti l’anno scolastico 2020/2021.



La cerimonia si è tenuta in streaming dalla Sala Conferenze dell’Ufficio Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici in Roma, con la partecipazione in video-collegamento degli studenti, dei dirigenti scolastici e dei Questori delle province delle Scuole Primarie e Secondarie risultate vincitrici nell’ambito delle rispettive categorie.



Per la Provincia di Pordenone, che ha visto la partecipazione di tre Istituti scolastici al concorso nazionale, è risultato vincitore nella categoria “Arti figurative” riservato alle Scuole Primarie il plastico realizzato delle classi 4^B e 5^B della “Scuola Primaria P.A. Buodo” di Pravisdomini (PN): “Il mio amico mi guarda con occhi di..versi”.



Il lavoro si incentra sull’amicizia, la solidarietà e il rispetto del prossimo, valori che consentono di apprezzare la diversità e contrastare il fenomeno del bullismo e tutte le altre forme di discriminazione.Consiste in un plastico realizzato con tecniche miste, al quale hanno contribuito 40 alunni delle classi 4a e 5b con la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi.Dall’esame dell’elaborato, si è avuto modo di apprezzare il percorso di legalità realizzato dagli studenti, che hanno coniato la definizione di “Il mio amico mi guarda con occhi di…versi ”, titolo dalla doppia interpretazione a seconda dello spazio che vogliamo dare, o non dare, ai punti di sospensione (di…versi o diversi), con le pagine illustrative dei valori, di volta in volta, scritte anche con caratteri “Braille” per non vedenti.Nel corso della cerimonia, il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio, presente anche il Sindaco di Pravisdomini Davide Andretta, ha premiato gli studenti con la consegna di una targa e di un tablet alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Chions (PN) Cristina Del Bel Belluz.Per quanto riguarda la Provincia di Pordenone gli Istituti Scolastici che hanno partecipato al concorso e che sono stati dichiarati vincitori a livello provinciale nella selezione di accesso alle fase finale, oltre alla Scuola Primaria “Padre Angelo Buodo” di Pravisdomini, sono state l’ Istituto Comprensivo “Pordenone Sud” – Scuola Primaria “Gaspare Gozzi” di Pordenone - Classe 5^.La scuola in argomento ha inteso elaborare i valori della legalità, attraverso riflessioni, pensieri e poesie mutuando il metodo della didattica digitale, quale strumento per la propria preparazione.Tra le tematiche oggetto di approfondimento, il “Percorso alla Legalità” inteso anche come “patto di responsabilità” fra gli studenti, espressione delle regole che il gruppo si è dato in quanto “piccola società civile”E ancora, il Liceo Artistico Statale “Enrico Galvani” di Cordenons (PN) Classe 3C – Arti Figurative.L’elaborato presentato dai ragazzi del Liceo Artistico è di genere narrativo, realizzato con la tecnica “Graphic Novel” della durata di 8 minuti. Il video fumetto racconta la storia di una ragazza vittima della droga: un monito ed un messaggio a rifuggire dalle tentazioni del consumo e dello spaccio di stupefacenti. Una retrospettiva fatta di rimpianti e di occasioni perdute, per una vita che non c’è più.