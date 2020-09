La scuola si rinnova, cumulo di banchi e sedie fatiscenti

Alcune fotografie postate sui social hanno subito fatto scattare l'indignazione e gridare allo spreco delle risorse pubbliche. Le immagini ritraevano un cumulo di banchi e sedie - apparentemente in buono stato - accantonato per far posto al nuovo arredo scolastico allestito nelle scuole di Pasian di Prato.

Proprio per far spazio al nuovo arredo allestito nelle scuole del paese, nei magazzini comunali è apparso un enorme ammasso di materiale scolastico da smaltire, composto da armadi e scrivanie rovinate. “Si tratta di oggetti molto rovinati risalenti agli anni '80”, ha garantito il sindaco Andrea Pozzo che ha sottolineato come il ricambio fosse un atto atteso e dovuto. “La sostituzione è stata eseguita nel segno della ripartenza e della qualità”, ha sottolineato il primo cittadino.

Proprio con questo intento, l'Istituto comprensivo del comune, gestito da Carla Ferrari, solo per l'avvio di questo anno scolastico in sicurezza ha investito ben 150 mila euro rinnovando e adeguando le aule presenti in tutti i plessi.

Ma le novità non sono Finite. Nel segno della continuità didattica, il 20 e 21 settembre, per la prima volta i seggi non saranno più allestiti all’interno delle aule scolastiche.