La sfida educativa ai tempi del Coronavirus

Ė in programma martedì 28 aprile alle 20.30 lo speciale webinar organizzato dall’Associazione MEC, Media Educazione Comunità, rivolto a genitori, insegnanti, educatori e cittadinanza, per la rassegna “Famiglie nella rete”, che avranno la possibilità di dialogare con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e scrittore, tra i maggiori esperti italiani sui temi dell’educazione e dello sviluppo dei bambini e degli adolescenti.

I temi che saranno affrontati sono di strettissima attualità: gli effetti dell'isolamento su bambini e famiglie, il ruolo degli schermi digitali tra opportunità e rischi. La serata s'inserisce nel progetto “Li.ke_competenze chiave per la vita e la scuola” promosso dal Comune di Tavagnacco in collaborazione con l’lstituto Comprensivo, grazie al quale è stato anche attivato un tavolo di lavoro territoriale per definire regole e strategie comuni per tutelare i bambini nell’uso delle nuove tecnologie.

Questo progetto rientra inoltre nel quadro più ampio del progetto regionale Prodigi, finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini”, capofila Movi Fvg, che sta proponendo in diversi territori regionali simili progetti mirati a costruire alleanze di Comunità per promuovere il benessere digitale in famiglia come nel caso di Gemona del Friuli e di Maniago che vedono anche una partecipazione attiva dei pediatri, figure di riferimento fondamentali per la tutela dei più piccoli anche nell’uso delle nuove tecnologie.

La serata sarà una preziosa occasione per confrontarsi sulle conseguenze dell’isolamento di questo periodo a livello emotivo e relazionale nel breve e lungo termine, sul nuovo ruolo che ha Internet, un canale fondamentale per le relazioni e la didattica che va tuttavia gestito con cautela per i contenuti e per i tempi di esposizione. Infine saranno dati consigli pratici e strategie per proteggere, sostenere e guidare i figli a cogliere ciò che questa esperienza può insegnare.

