La sfiducia genera incertezza e così si scatena la paura

Quanto sta accadendo è figlio dell’incertezza, alimentata dalla mancanza di fiducia verso le istituzioni.

Nicola Strizzolo, sociologo dei processi culturali e comunicativi dell’università di Udine, cerca di spiegare con questa premessa perché in Italia l’emergenza coronavirus abbia sconvolto tante persone.

“Quello che ci permette di superare l’incertezza è la fiducia: quando non conosciamo direttamente le conseguenze di ciò che accogliamo, ci dobbiamo fidare di altre persone (medici, farmacisti, amministratori eccetera). La fiducia verso le Istituzioni, fondamentale per seguire le norme e i comportamenti richiesti, è però fondata sul disinteresse personale di chi le governa e vi opera, sulla loro competenza, coerenza e non contraddizione. E invece è calata, moltissimo come dimostrano i dati, la fiducia verso la politica, con l’inevitabile sfiducia verso le istituzioni”.



Come se non bastasse la comunicazione non è stata delle migliori: “Per gestire la comunicazione dell’emergenza – sottolinea Strizzolo - sono necessari messaggi coerenti tra loro, con azioni e fatti, e non contradditori nel tempo. Assistiamo, invece, anche a conflitti istituzionali, come il rimpallo di responsabilità e le brusche rotture tra Regioni e presidente del Consiglio. La rottura del patto di fiducia - che è reciproco, ricordiamolo -, sulla base del quale le persone seguirebbero le indicazioni delle istituzioni, implica la coercizione, ovvero l’imposizione che non lascia scelta. E se, per spirito di sopravvivenza, finalmente si ricorre al parere di esperti qualificati, questi sono in disaccordo tra loro fino a non troppo velati insulti”.“Il paradosso - sottolinea il sociologo - è che non mancano le informazioni, pure autorevoli, ma anche queste sono tra loro contradditorie: ‘infodemia’ che genera incertezza, se non anche ignoranza. Incertezza ed ignoranza hanno generato nella storia leggende metropolitane, fenomeni di isteria e caccia alle streghe. La realtà è una costruzione sociale, come le condizioni che hanno creato il virus, la loro trasmissione, le reazioni, proiezioni di paure che realizzano scenari disastrosi e le stesse ricostruzioni a posteriori: se non vi saranno numerose vittime e contagi, sarà perché interventi draconiani sono serviti o il contrario? Non bisognerà dimenticare allora, che diverse crisi, nemici e guerre sono stati creati, alimentati o strumentalizzati per mantenere o ottenere consenso, spostando l’attenzione da problemi di difficile risoluzione ad altri - più mediaticamente - gestibili.Di fronte a tanto rumore, incertezzee paure, per mantenere un atteggiamento lucido, positivo, sereno, collaborativo e comunitario, dovremmo rispolverare virtù ormai superate dalla medialità, interconnessa dei dispositivi in rete, che ci assicura gratificazioni immediate alla compulsione di informazioni e contatti: ci aiuteranno la pazienza e il fatto di stare per un po’ di tempo con poche persone (relazioni autentiche) o da soli, con sé stessi e magari un po’ in silenzio ”.