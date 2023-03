La sicurezza si impara a scuola

Sta proseguendo a pieno regime il progetto 'Vado sul sicuro' del Comune di Pordenone, che ha come obiettivo la diminuzione degli incidenti stradali legati all’uso di alcol e sostanze stupefacenti. Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 303 mila euro dal dipartimento Politiche antidroga della Presidenza del consiglio dei Ministri. Si rivolge, in senso preventivo, a ragazze e ragazzi fino ai 17 anni, ma anche ai giovani patentati tra i 18 e i 29 anni e a educatori e famiglie, con l’obiettivo di moltiplicare l’azione preventiva e di contrasto.

Finora sono stati oltre 800 gli studenti coinvolti nelle scuole del territorio: entro fine anno saranno circa un migliaio i ragazzi raggiunti, attraverso attività in 13 diversi istituti del Friului occidentale.

“Vado sul sicuro” è legato all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione per trasmettere il messaggio più efficacemente. Tra gli strumenti impiegati nel progetto c’è un simulatore di guida in stato alterato, che permette ai ragazzi di testare personalmente le proprie condizioni al volante in caso di assunzione di alcol e droghe, simulandone gli effetti. Per chi vorrà provarlo sono già stati fissati alcuni appuntamenti: a Pordenone, in piazzetta Cavour, venerdì 24 marzo, venerdì 14 aprile, venerdì 12 maggio (in quest’occasione in piazza XX Settembre) e venerdì 9 giugno; a Cordenons, nel centro cittadino, venerdì 21 aprile. Il gazebo,con il simulatore di guida sarà affiancato da un paio di agenti dlla Polizia municipale he forniranno informazioni relative ai comportamenti corretti da tenere alla guida.



Il primo appuntamento in programma sarà un webinar formativo gratuito per genitori, insegnanti ed educatori, mercoledì 15 marzo alle 18. Tenuto dallo psicologo Andrea Mian, il seminario farà rifletterà sulla promozione dei 'fattori di protezione' per prevenire e contrastare l’incidentalità alcol e droga correlata.