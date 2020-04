La solidarietà degli amministratori Anaci per la lotta contro il Covid

Gli amministratori condominiali professionisti associati ad Anaci - Sede Provinciale di Udine (www.anaciudine.it), consapevoli dell’importanza del lavoro svolto dagli operatori sanitari, dai volontari della Protezione Civile e dalle persone che contribuiscono a creare reti di solidarietà al fine di rendere meno gravoso il momento che tutti stanno vivendo, vogliono esprimere la propria solidarietà e collaborazione con un gesto simbolico.

Con i fondi derivanti dalle contribuzioni dei professionisti associati sono state disposte alcune donazioni: 2.000 euro a favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Dipartimento di Anestesia e Rianimazione Udine, 2.000 euro a favore della Protezione Civile - Friuli Venezia Giulia e 1.000 euro a favore dell'Associazione Banco Alimentare Friuli Venezia Giulia Onlus.



Oltre a ciò si rendono disponibili, come sempre, a coadiuvare e divulgare qualsiasi azione che gli enti sopra menzionati e le amministrazioni Comunali e Regionale riterranno necessarie all’interno degli stabili da loro amministrati.



Nonostante le difficoltà, gli amministratori rendono noto che pur avendo dovuto chiudere al pubblico i propri uffici, hanno continuato ad operare anche in modalità smart working al fine di garantire la continuità di servizio e la gestione di ogni emergenza.



Nel ringraziare tutti coloro che con passione e dedizione lavorano per la sicurezza di tutti, ricordano ai cittadini l’importanza del rispetto delle regole e soprattutto che, in virtù dell’ultima ordinanza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, alle parti comuni dei fabbricati (vano scale, ascensore, cortili, giardini, ecc.) si potrà accedere solo indossando la mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza.