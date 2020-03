La solidarietà della 50&Più Udine verso Prato Carnico

La 50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia, ha completato a Prato Carnico la sua iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dalla tempesta Vaia dell’ottobre 2018.

Il presidente Guido De Michielis, con l’ex presidente Enea Fabris e il consigliere locale Giobatta Giorgessi, ha consegnato al sindaco Erica Gonano l’ultima tranche della somma raccolta in occasione delle iniziative dell’associazione. In precedenza, ricorda De Michielis, "avevamo contribuito con un gesto non solo simbolico anche a favore dei Comuni di Forni Avoltri e Ravascletto". I fondi raccolti, fa sapere il sindaco Gonano, saranno utilizzati nell’ambito di un progetto di valorizzazione della tabellazione dei sentieri di fondo valle.