La solidarietà della comunità di Tavagnacco verso i profughi ucraini

L’Amministrazione comunale di Tavagnacco ha incontrato le famiglie residenti nel territorio comunale che in questo momento stanno ospitando cittadini provenienti dall’Ucraina e tutte le famiglie che hanno dato disponibilità ad accogliere coloro che fuggono dalla guerra. Oltre al Sindaco erano presenti all’incontro Anna Andrian, responsabile dei Servizi Sociali del Comune, e Piero Zoratti, referente della squadra comunale di Protezione Civile.



“Al momento le persone di nazionalità ucraina arrivate a Tavagnacco sono circa trenta – commenta il Sindaco Moreno Lirutti – e sono ospitate da cittadini residenti nel nostro territorio. A chi ospita va un ringraziamento di cuore, perché con grande generosità e con spirito solidale ha saputo accogliere nella propria casa queste persone che fuggono dalla guerra e hanno perso tutto.”



“Abbiamo voluto incontrare chi già ospita e chi ha dato disponibilità ad ospitare profughi ucraini – continua il Sindaco – per ascoltare le esigenze delle famiglie, e allo stesso tempo ricordare le indicazioni utili alla prima accoglienza. Fino al 31 marzo tutti i profughi ucraini che entrano nel nostro paese devono recarsi agli hub vaccinali (il nostro riferimento è l’hub del Città Fiera) per poter procedere con l’identificazione, il tampone, la registrazione sanitaria e per poi ottenere il rilascio del codice Stp. Dopo questo primo passaggio potranno essere accompagnati presso la famiglia ospitante, mentre chi non ha un posto dove andare dovrà seguire le indicazioni della Prefettura. Successivamente dovranno registrarsi presso l’anagrafe del comune ospitante, e procedere con la richiesta del permesso di soggiorno presso la Questura. Per ulteriori informazioni rimane a disposizione il numero di emergenza della Protezione Civile di Tavagnacco 335 107 9199.”



“Ricordo inoltre che chi vuole dare il proprio contributo – conclude il Sindaco Lirutti –, oppure versamento gratuito presso qualsiasi Filiale del Credito Cooperativo, al conto corrente IT08A0708564300000000045689 indicando nella causale UCRAINA.”