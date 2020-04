La solidarietà è di casa

Tutti siamo consapevoli dello sforzo in corso nei nostri ospedali per curare gli ammalati, tutti conosciamo gli sforzi e i sacrifici del personale al lavoro nelle corsie e quanti siano i medici e gli infermieri che hanno contratto il virus durante il lavoro. Per molti di loro restare lontani dai propri casi diventa un peso ulteriore, ma una scelta quasi obbligata. Anche Massimo Simonetti, infermiere in servizio nel reparto di medicina d’urgenza a Udine, al pari di molti altri suoi colleghi, non voleva tornare a casa al termine del turno di lavoro. La preoccupazione era di non far correre pericoli ai suoi cari. Originario di Savorgnano del Torre, ha deciso così di fermarsi a dormire da un’altra parte non appena è cominciata l’emergenza. Nel suo caso è stato fortunato, perché in suo soccorso è arrivata la cognata che gli ha prestato una casa. Molti altri colleghi, invece, erano alle prese oltre che con la ricerca di un immobile anche con il problema di dover far fronte ai costi, tutt’altro che bassi, per l’affitto. Simonetti non si è perso d’animo e ha cominciato a lavorare, tra un turno e l’altro, per far incrociare la richiesta dei suoi colleghi di avere a disposizione sistemazioni adatte con l’offerta di immobili.



“L’idea mi è stata data - conferma l’infermiere - da una collega che aveva deciso di prendere in affitto un appartamento, spiegandomi però che avrebbe potuto permettersi la spesa per un mese al massimo. Una volta tornato a casa, ho iniziato a riflettere sul da farsi. Per prima cosa ho verificato se fosse possibile riconsegnare l’immobile perfettamentesanificato, come avviene nelle camere di degenza, anche perché ho immaginato che nessuno fosse disposto a correre rischi. Ho quindi contattato due ditte di pulizie e, nonostante fosse domenica, subito mi ha risposto una ditta di Gorizia, la Gorat Sanificazione Ambientale offrendosi di effettuare le operazioni a titolo gratuito”. Si trattava, a questo punto, di far conoscere l’iniziativa e, mai come in questo caso, i social si sono dimostrati utili: “Ho contattato - racconta Simonetti - un amico che aveva aperto la pagina #iorestoacasafvg su Facebook. Mi ha proposto di fare un video assieme a due colleghi per parlare dell’iniziativa: in breve tempo, con l’aiuto di Anna, infermiera e mamma di due bimbi, e Pietro, operatore socio sanitario e papà di un bimbo, abbiamo realizzato il filmato nel quale lanciavamo il nostro messaggio indicando anche la mail alloggipersanitari@gmail.com. Quindi ho chiesto l’aiuto di un geometra che ci potesse dare una mano dal punto di vista burocratico”.“Quando tutto era pronto abbiamo lanciato la campagna di sensibilizzazione su Facebook, divulgata rapidamente anche dai mezzi di informazione e nel giro di qualche ora sono arrivate le prime mail di privati che mettevano a disposizione un immobile. Poi si sono unite anche agenzie immobiliari, qualche struttura ricettiva e anche associazioni Onlus e istituzioni. Parliamo di più di qualche decina di offerte e abbiamo già iniziato ad assegnare le prime abitazioni. Abbiamo verificato che le utenze fossero attive, offrendoci ovviamente di sostenere tutte le spese vive e condominiali a fronte di un contratto di comodato gratuito. Chi ci ha offerto la casa ha però preteso che non versassimo nulla a titolo di rimborso delle spese, un fatto che ci ha profondamente colpito. La risposta insomma sta andando ben oltre le aspettative e i friulani, quando si tratta di essere solidali, si dimostrano sempre dei campioni”.