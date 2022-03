La sostenibilità diventa un gioco

Oltre 50 bambini hanno partecipato, al Centro Lenassi di Gorizia, al “gioco” della sostenibilità. Un’iniziativa promossa nell’ambito dell'iniziativa di educazione ambientale nata fra il servizio delle attività educative del Comune e la multiutility AcegasApsAmga. I bimbi si sono trasformati in supereroi e narratori, per creare una storia di sostenibilità grazie ai laboratori de La Grande Macchina del Mondo, il progetto didattico del gruppo Hera, promosso da AcegasApsAmga. Divisi in due gruppi, per rispettare i distanziamenti, i bambini si sono divertiti per due ore a scoprire il valore delle risorse del nostro pianeta.



Gli educatori de La Grande Macchina del Mondo li hanno coinvolti nel percorso intitolato “L’unione fa la forza”, facendoli immedesimare nelle vicende dei tre supereroi Goccia (custode dell’acqua), Smacchia (custode dell’ambiente) e Miccia (custode dell’energia) e grazie a tecniche che intersecano gioco di ruolo e libro game hanno narrato e vissuto le storie dei tre supereroi, definendo in prima persona la conclusione delle singole narrazioni, proprio a ricordare come il lavoro di gruppo e la responsabilità di ognuno siano determinanti per salvare il Pianeta.



Il progetto La Grande Macchina del Mondo è ben noto agli insegnanti goriziani che in questi giorni stanno vedendo l’avvio della 7° edizione nelle scuole della città.Da qui a giugno, infatti, in circa 20 istituti scolastici goriziani, tra scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, verranno coinvolti oltre 360 studenti, a sottolineare l’apprezzamento degli insegnanti per il progetto, ma soprattutto la loro attenzione per temi importanti come l’economia circolare e la tutela delle risorse.L’esperienza con la Grande Macchina del Mondo e il coinvolgimento in un nuovo laboratorio intitolato “La Misteriosa Macchina del Tempo”, sarà ripetuta il primo giugno, a conclusione dell’anno educativo e in attesa della programmazione estiva.