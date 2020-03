La spesa in paese, per riscoprire il lato umano

Ai tempi del Coronavirus fare la spesa, attività che già di per sé non si potrebbe definire il massimo dei divertimenti, è tutt'altro che piacevole, non si temono smentite! Sapendo che gli ingressi nei negozi sono scaglionati dal personale del punto vendita, prima di avventurarsi al supermercato, bisogna armarsi di pazienza e soprattutto di una lista spesa dettagliatissima per evitare di dimenticare qualcosa di primaria importanza. Un lusso che ci si può permettere soltanto in tempi 'normali', quando uscire e ritornare al supermercato è un'operazione di routine! Non finisce qui, però. A tutto ciò vanno aggiunti, per chi ce li ha, guanti in lattice e mascherina, o disinfettante per le mani da passare anche sul maniglione del carrello, e l'autocertificazione in caso di controllo da parte delle Forze dell'ordine.

Altra questione, che ha decisamente rivoluzionato il modo di fare la spesa di molti friulani e italiani, è l'impossibilità di oltrepassare i confini territoriali comunali per approvigionarsi. Dove fare la spesa, quindi, se si abita lontano dai centri commerciali e ipermercati che frequentiamo solitamente? La risposta è quasi a chilometro zero: in uno dei negozi presenti nel proprio comune di residenza. Per alcuni si tratterà di una consuetudine, in particolare anziani e pensionati, per altri invece di un'assoluta novità che può riservare qualche sorpresa. Provare per credere!





Foto Giovanni Montenero

, il modo di fare la spesa è per tradizione molto diverso da quello della grande distribuzione e in questo momento critico il rapporto umano, l'amicizia e la conoscenza di lungo corso con i commessi e i negozianti fanno la differenza, anche se si devono mantenere le distanze di sicurezza., fatta eccezione per guanti e mascherine indossati dal personale:Il personale sceglie la merce da acquistare, riempie le borse, evitando così il contatto con i prodotti esposti non solo ai banconi del servito (salumi, latticini e pane, già tradizionalmente inaccessibili al pubblico). Nei negozi di prossimità il fai da te, tanto osannato quanto spinto nella grande distribuzione, in questo momento delicato per la salute pubblica è assolutamente vietato.In alcuni negozi, dove gli spazi sono ridotti e le metrature non consentono la compresenza di più persone al loro interno, è stato addirittura, sul marciapiede, dove si attende il proprio turno in coda, rispettando le distanze di sicurezza imposte dal Coronavirus.Insomma, in giorni come questi dove a tutti manca il contatto umano, l'esperienza di fare la spesa in piccoli negozi,, nonostante le restrizioni, i guanti in lattice e le mascherine,