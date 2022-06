La Staffetta alpina in arrivo in Fvg

Prosegue il tour della Staffetta alpina per celebrare i 150 anni dalla costituzione del Corpo, avvenuta a Napoli il 15 ottobre del 1872 con la firma apposta da Re Vittorio Emanuele II sul decreto che istituì le prime quindici compagnie.

Dal 6 giugno, i corridori delle Truppe Alpine dell’Esercito e dell’Associazione Nazionale Alpini hanno iniziato a coprire i 1.500 chilometri che separano Ventimiglia da Trieste, dove la staffetta si concluderà il 2 luglio.

Il percorso tocca i luoghi delle origini delle Penne Nere e attraversa città alpine come Torino, Cuneo, Ivrea, Biella, Aosta, Lecco, Como, Brescia, L’Aquila, Trento, Belluno e Udine, passando per le sedi di reparti delle Truppe Alpine dell’Esercito, raggiungendo montagne, monumenti e memoriali cari al Corpo.

La Julia assieme a tutti gli amici alpini in congedo delle sezioni Ana della Lombardia, del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, sta seguendo l'attività fino all'arrivo di Trieste.

In Veneto, dopo le Tappe di Verona, Vicenza, Bassano e Cima Grappa, da lunedì 27 la Staffetta passerà da Cortina e Pieve di Cadore; martedì 28 sarà la volta di Belluno e Vittorio Veneto; quindi, da Conegliano Veneto, la partenza della tappa che porterà la Staffetta in Friuli Venezia Giulia, dove non mancheranno i passaggi in tutti i centri fortemente legati alle penne nere, da Pordenone a Tolmezzo, passando per Gemona, Remanzacco, Venzone e Udine, prima del gran finale nel capoluogo giuliano.

Ecco nel dettaglio le prossime tappe:

- 18a tappa, lunedì 27 giugno, San Candido, Cortina e Pieve di Cadore;

- 19a tappa, martedì 28 giugno, Pieve di Cadore, Belluno e Vittorio Veneto;

- 20a tappa, mercoledì 29 giugno, Conegliano Veneto, Pordenone e Tolmezzo;

- 21a tappa, giovedì 30 giugno, Remanzacco e Gemona;

- 22a tappa, venerdì 1° luglio, Venzone e Udine;

- 23a tappa, sabato 2 luglio, Udine e Trieste.