Riprende il ciclo di incontri dei Caffè delle Scienze organizzati dall’Università degli studi di Trieste.



Venerdì 15 novembre 2019, a partire dalle ore 18.30, Paola Del Negro, direttore generale dell’istituto di Oceanografia e di Geofisica sperimentale terrà un incontro dal titolo “La storia della biologia marina a Trieste”.



A Trieste gli studi sul mare hanno una lunga tradizione. Dalla seconda metà del Settecento, Trieste ha rappresentato per gli zoologi e i botanici dell’Europa centrale il punto di contatto con il Mediterraneo. Alle porte della città c’era addirittura una locanda chiamata “Albergo degli indagatori di Scienze naturali”, nella quale soggiornavano gli studiosi giunti a Trieste anche a piedi. Prima che venisse inaugurato il Museo di Storia Naturale nel 1852, non c’erano a Trieste attrezzature per la ricerca e i materiali raccolti in mare, gli studi si svolgevano nelle stanze degli alberghi o in locali di fortuna messi a disposizione da qualche cittadino. In seguito, con l’inaugurazione della Imperial Regia Stazione Didattica e di Osservazione zoologica, sede distaccata dell’Università di Vienna e dell’Università di Graz, nel 1875, celebri studiosi di biologia giunsero a Trieste, tra cui Sigmund Freud. Nel 1915, con la dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria, cessa l’attività della Stazione riprendendo nel 1979 con il Laboratorio di Biologia Marina. La storia degli studi naturalistici si intreccia con quelli oceanografici con la nascita dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS. Dal 2006 il Laboratorio di Biologia Marina e OGS sono diventati una cosa sola rafforzando gli studi sul mare, che da sempre hanno caratterizzato la città di Trieste



A seguire, Annalisa Bernareggi, docente di Fisiologia umana dell’Università di Trieste, parlerà di “Guerre stellari e l’esercizio fisico in pillole”. Mentre il benessere dell’attività fisica è noto fin dai tempi di Ippocrate, è più recente la scoperta di alcune proteine, definite “sensori” dell’esercizio fisico, per la loro capacità di mimare i benefici dell’attività fisica. Da tale scoperta nasce quindi l’idea di condensare tali proteine in una pillola, ispirata al mondo fantascientifico di “Guerre Stellari”.



Relatrici:

Paola Del Negro laureata in Scienze biologiche, con un dottorato in Scienze ambientali e un master in Acquacoltura, dal 2012 al 2018 è stata direttore della sezione di Oceanografia dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS di Trieste. Dal 2018 è direttore generale dello stesso istituto. Ha svolto attività di ricerca in ecologia microbica ed è autrice di più di 100 pubblicazioni scientifiche. Ha partecipato a numerose campagne oceanografiche, sia in Mar Adriatico sia in Antartide. Ha coordinato progetti di ricerca nazionali e internazionali.



Annalisa Bernareggi è una ricercatrice del DSV e docente di Fisiologia dell’Università di Trieste. Dopo la laurea e il dottorato all’Università di Trieste, ha lavorato per un periodo all’Università della California di Irvine. Rientrata in Italia, lavora da anni nel laboratorio di Biofisica e Neurobiologia Cellulare, dove studia i meccanismi coinvolti nella rigenerazione del muscolo scheletrico.



I Caffè delle Scienze e delle Lettere, organizzati dall’Università degli studi di Trieste, sono conversazioni informali tra docenti e cittadini sui più svariati argomenti scientifici, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra l’Ateneo e la cittadinanza, attraverso lo scambio di opinioni e conoscenze sui risultati della ricerca universitaria.



A Trieste gli incontri si svolgeranno al Caffè San Marco, al Caffè Tommaseo e al Caffè libreria Knulp, a Gorizia al Caffè Mama e Angela



Di seguito sono indicati i referenti dei Caffè delle Scienze e delle Lettere dell’Università di Trieste

Caffè delle Scienze a Trieste e Gorizia prof. Massimo Avian - avian@units.it, prof. Piero Paolo Battaglini - battagli@units.it, prof. Elisabetta Pizzul - pizzul@units.it

Dipartimento di Scienze della Vita

Caffè delle Lettere prof. Paolo Quazzolo – quazzolo@units.it

Dipartimento di Studi Umanistici

Caffè dei Quanti prof. Angelo Bassi - bassi@ts.infn.it

Dipartimento di Fisica



Per informazioni e aggiornamenti, e per consultare il calendario dei prossimi appuntamenti: www.caffedellescienze.eu e www.tequantum.eu

