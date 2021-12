La strada giusta per le superiori

Scegliere quale percorso seguire alle superiori non è facile, ma oggi studenti e famiglie hanno a disposizione molti strumenti innovativi per valutare attentamente cosa fare. Antonella Santin, del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo della Regione Fvg, coordinatore della Struttura per l’orientamento educativo area friulana, conferma che la scelta su quali studi intraprendere al termine delle medie è tutt’altro che semplice, ma ora ci sono supporti un tempo impensabili, anche grazie al lavoro svolto dalla struttura regionale in collaborazione costante con le istituzioni scolastiche.



“Non diamo suggerimenti su quale scelta compiere - spiega Santin -, ma aiutiamo le scuole nello svolgere il loro compito orientativo. I ragazzi attraverso questionari, ricerche e stimoli di vario genere riescono a fare una scelta su quali studi intraprendere. Il lavoro si concentra nell’aiutare gli studenti a migliorare la conoscenza di sé, aiutandoli a capire quali sono i loro interessi, le aspirazioni e quale sia l’offerta a disposizione in Regione.



L’orientamento è un processo continuo. Collaboriamo, quindi, con le scuole affinché si lavori fin dalle ‘elementari’ per proseguire anche una volta entrati nel mondo del lavoro, consapevoli che l’aggiornamento è una richiesta costante. Proprio sul concetto di lifelong learning (apprendimento lungo tutto l’arco della vita) si basa il “Piano triennale delle attività di orientamento” approvato lo scorso 8 ottobre dalla Giunta regionale, nel quale sono esplicitati gli obiettivi le aree di intervento nelle quali il servizio di orientamento opera”. Oltre alla predisposizione di questionari e alla stampa della guida “Infomascuole” distribuita nelle scuole in versione cartacea che si può scaricare in formato pdf dal sito regionale all’indirizzo www.regione.fvg.it/rafvg/ cms/RAFVG/istruzionericerca/studiare/FOGLIA7/, ci sono molti altri strumenti digitali a disposizione di scuole, famiglie e ragazzi: “I ragazzi e i loro famigliari possono visitare il sito www. planyourfuture.eu che ha una sezione specifica dedicata alle famiglie. Abbiamo lavorato con la fondazione Edulife, che gestisce questa piattaforma, per la digitalizzazione di strumenti che utilizziamo da anni con le scuole. Si può accedere alla piattaforma registrandosi o navigando liberamente per trovare molti documenti e strumenti utili, con l’obiettivo di arrivare a una scelta corrispondente alle esigenze e caratteristiche dello studente. Un’altra piattaforma è Sorprendo che le scuole possono richiedere e che aiuta i ragazzi a conoscere le caratteristiche di oltre 400 professioni”.Nei Centri di orientamento, personale preparato è disponibile, previo appuntamento, per colloqui individuali gratuiti qualora ci fossero ancora dubbi o si fosse indecisi sulla scelta da fare. “E’ essenziale che i ragazzi si conoscano bene - conferma Santin -, valutando interessi, attitudini, valori, aspirazioni anche perché il mercato del lavoro è molto fluido e dunque è importante imparare ad imparare per acquisire quelle competenze utili a inserirsi attivamente nel mondo del lavoro. Dal punto di vista economico, le caratteristiche peculiari della comunità regionale sono aspetti importanti su cui porre attenzione per poterli correlare alla predisposizione del singolo; ovvero i ragazzi dovrebbero chiedersi in quale settore vorrebbero giocare le loro carte sia per soddisfare i loro sogni sia per contribuire alla crescita della comunità di appartenenza, recuperando anche l’aspetto sociale del lavoro. Tutte le scuole superiori danno una formazione culturale di base spendibile anche in contesti diversi da quelli nei quali i giovani si sono formati. L’importante è essere flessibili e adattabili, pronti cioè a riconoscere le richieste che provengono dal mercato del lavoro”.Un ultimo aspetto viene sottolineato parlando di quali siano i fattori che influenzano molte famiglie nel supportare la scelta dei propri figli: “A volte si seguono - ricorda Santin - certi stereotipi per cui si sce glie una certa scuola perché si è convinti che prepari bene i ragazzi e che garantisca poi di trovare lavoro. C’è anche il passaparola, spesso basato su leggende metropolitane molto difficili da cancellare, informazioni che spesso risultano distorte; è bene affidarsi a fonti di informazione attendibili. Il nostro lavoro è anche cercare di modificare certi meccanismi, spiegando che non esistono scuole per persone poco disposte a studiare e altre per “super studenti”, ma semplicemente scuole che propongono modalità diverse di insegnamento e obiettivi formativi differenti per rispettare e venire incontro alle predisposizioni e agli interessi di ogni ragazzo”. Insomma, quello che conta è informarsi bene e gli strumenti non mancano.