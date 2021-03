La Terrazza a Mare si tinge di verde per San Patrizio

La Terrazza a mare di Lignano Sabbiadoro è uno dei 42 siti italiani che partecipa al Global Greening 2021, l’iniziativa culturale di Turismo Irlandese che ha preso il via 11 anni fa in Australia con l’illuminazione di verde dell’iconico Sidney Opera House per festeggiare il giorno di San Patrizio, il Santo patrono dell’isola di Smeraldo.



L’evento, che da sempre porta un messaggio di amicizia al popolo d’Irlanda, quest’anno più che mai assume un significato di vicinanza e speranza tra tutti i paesi. In un periodo così difficile Turismo Irlandese ha voluto coinvolgere un numero elevato di località in tutto il mondo che possano così fungere, simbolicamente, da connessione con la propria casa d’origine, in attesa che si possa ricominciare a viaggiare e, quindi, riabbracciare i propri cari.



Pertanto, la sera del 17 marzo, dalle 21,00 per due ore circa, la Terrazza a mare si illuminerà di verde, colore simbolo dell’Irlanda e della speranza.



"Ringrazio Turismo Irlandese per aver invitato Lignano Sabbiadoro a prendere parte al Global Greening, iniziativa che coinvolge siti di spicco sia a livello internazionale che italiano. Siamo, infatti, in ottima compagnia: nel nostro Paese, solo per citare qualche nome, hanno aderito la Torre di Pisa, Roma con la Colonna Traiana e la Fontana dell'Acqua Paola, l'UniCredit Tower di Milano, Procida con il Palazzo Merlato, il Palazzo del Podestà di Bologna, Novara con la Cupola di San Gaudenzio, la Statua della Minerva di Pavia, Napoli con il Castel Nuovo…" dichiara l'Assessore al Turismo di Lignano Sabbiadoro. E continua: "Abbiamo visto sin da subito in questa iniziativa una grande opportunità di visibilità e promozione per la destinazione e, di conseguenza, accolto con immenso piacere questo invito ad essere tramite del messaggio di amicizia."