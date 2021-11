La tradizionale sfilata dei Krampus a Tarvisio non si farà

Anche quest'anno i Krampus si sono arresi dinnanzi alla recrudescenza del Covid e alle nuove misure applicate per il contenimento della pandemia, annullando la tradizionale sfilata in programma a Tarvisio la sera del 5 dicembre.



Impossibile per gli organizzatori prevenire assembramenti e garantire il distanziamento previsto dalle nuove restrizioni in vigore.

L'appuntamento è quindi rimandato di un altro anno, al 5 Dicembre 2022.