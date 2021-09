La transumanza in Val Canale

Il nuovo documentario prodotto da Ianus Imagine Project ci porta alla scoperta della Transumanza in Val Canale, una tradizione antica che si rinnova ancora oggi.

Il documentario andrà in onda su RAI 3 (canale 3 DTV) domenica 26 settembre alle ore 09:40, in replica su RAI3 BIS (canale 103 DT) mercoledì 29 settembre alle ore 21.45.



Cambiamo i tempi e l’economia legata alle attività rurali in montagna deve fare i conti con lo spopolamento, con le esigenze di una struttura socioeconomica più complessa e globale.

In Val Canale, in particolare nelle valli presso Ugovizza, le radici e le tradizioni sono ancora un motivo forte e valido per diversi piccoli allevatori, spesso di dimensione familiare, per mantenere viva anche in questi tempi la transumanza.



Il documentario prodotto da Marco Virgilio e Ivo Pecile racconta le fasi principali della transumanza, la festa settembrina che ne sancisce la chiusura e, soprattutto, l’impegno che questi moderni pastori profondono ogni anno per perpetuare l’antica tradizione orgogliosi della loro identità che è anche linguistica.