La Valle Cavanata: natura, scienza e… yoga per bambini

A piccoli passi conosciamo alcuni ambienti particolari della riserva, ma soprattutto scopriamo come vivono i loro abitanti, come si muovono, come mangiano e si nascondono. Impariamo questo attraverso il gioco, imitando gli animali nelle loro posture e atteggiamenti più caratteristici, in uno speciale appuntamento in cui si incontreranno natura, scienza e … yoga.



L’appuntamento è rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. Per partecipare vi chiediamo di portare una coperta, un telo o un tappetino per lo yoga, un repellente contro le zanzare e una borraccia di acqua.



Durante l’attività i genitori potranno visitare la riserva, approfittando del noleggio gratuito dei binocoli disponibili presso il Centro visite.

Modalità di partecipazione: L’evento è a numero chiuso. La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per aderire inviate una mail all’indirizzo info.educazionecavanata@gmail.com con il vostro nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della RN Valle Cavanata. Il luogo di incontro sarà al Centro visite della Riserva naturale Valle Cavanata (via Grado 1, Fossalon di Grado).



In caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.