La Vicinia di Tomba celebra la sua festa annuale

Comunità, agricoltura, ambiente, cultura e spiritualità. Sono i principali ingredienti che, in una splendida giornata di sole, domenica 5 settembre, hanno assicurato successo e unanime apprezzamento per l’ormai tradizionale “Fieste da Vicinie di Tombe”, riproposta dopo l’interruzione causa pandemia.

Un nutrito gruppo di persone d’ogni età, provenienti da gran parte delle Comunità del Comune di Mereto di Tomba, fin dalle 8.30 si è messo in cammino per percorrere insieme gli otto chilometri della “Cjaminade di San Roc”, inaugurando il percorso progettato dal Dominio collettivo di Tomba con il sostegno dell’Amministrazione comunale.

Guidati dall’apposita segnaletica, escursionisti e cicloamatori, d’ora innanzi, potranno attraversare le campagne di Tomba, visitando le principali testimonianze storico-archeologiche (dalla chiesetta votiva di San Rocco all’antica rete viaria, all’affascinante tumulo protostorico denominato “la Tumbare”...) e naturalistico-paesaggistiche (dai residui prati stabili alle trasformazioni conseguenti al Riordino fondiario, dal Mulino ottocentesco “di Braide” ai Casali sparsi fra i campi, al sistema irriguo antico e contemporaneo…) e riscoprendo antichi e suggestivi toponimi (Comunal, Cividines, Feletis, Ponton, Salt di Tomade...).

L’iniziativa sarà presto completata con la collocazione di una mappa, opera dell’illustratore sandanielese Luigino Peressini, e con la realizzazione di una guida, in collaborazione con l’Associazione culturale “La Grame” e con il sostegno di “Lyons Club Udine Lionello” e “Oro Caffè”.

Al termine della passeggiata, arricchita dalle spiegazioni del presidente della Vicinia, Marco Bernardis, e del sindaco di Mereto, Claudio Violino, escursionisti e Frazionisti di Tomba, si sono riuniti sui prati che circondano la chiesetta di San Rocco per la celebrazione eucaristica, presieduta dal parroco don Giovanni Boz e conclusa con la “Preghiera per le Comunità titolari di Beni collettivi”.

La festa si è spostata, poi, nella piazza antistante il “Dopolavoro”, ove i volontari della Pro loco hanno curato il gustoso pranzo comunitario. Durante il convivio, hanno salutato i presenti e ringraziato la Vicinia, per la sua preziosa e costante attività, il sindaco Violino e il consigliere regionale Massimo Moretuzzo, che hanno sottolineato il servizio di animazione sociale e il contributo alla coesione comunitaria offerto da realtà come i Domini collettivi; l’artista Peressini, che si è rallegrato per le scoperte fatte, e Luca Nazzi dell’Alleanza friulana Domini collettivi, che ha invitato i Frazionisti di Tomba e diffondere anche nelle Comunità vicine i principi e i valori che caratterizzano la gestione partecipata dei Beni collettivi e la funzione economica, sociale ed ambientale della Proprietà collettiva.