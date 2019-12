La vittoria mutilata della legge 482 del 1999

Dovrebbe essere un anniversario da celebrare come un festa. Invece, appare una ricorrenza sottotono, quasi da ‘vittoria mutilata’. Domenica 15 dicembre ricorrono i 20 anni dall’approvazione della legge 482 del 1999 che, insieme a tutte le minoranze linguistiche storiche dello Stato, tutela anche la lingua friulana. In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione (“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”) che per oltre 50 anni era rimasto solo sulla carta, il Parlamento approvò una norma a salvaguardia delle lingue considerate ‘di serie B’, ma che comunque sono parlate da 2 milioni e 400 mila cittadini (il 4% degli italiani), i quali vivono in 1.171 Comuni zonizzati (un municipio italiano su 7) e in 14 Regioni su 20: insomma, non è un affare per pochi, ma c’è voluto mezzo secolo per approvare una norma che gli italofoni ortodossi hanno sempre avversato in tutti i modi.



Il principio che le lingue dei cittadini italiani hanno pari dignità non è così facile da accettare. Eppure, andrebbe raccontato ai fanatici del monolinguismo - il cui pertinace sciovinismo culturale avrebbe dovuto produrre una miriade di italianisti - che oggi (vedi i test Invalsi e Ocse-Pisa) una quantità immane di studenti non riesce a capire nemmeno un testo argomentativo semplice scritto nella lingua di Dante e Manzoni, perché non mostra di avere i livelli di competenza orale e scritta necessari a una piena, attiva, democratica partecipazione alla vita sociale, culturale e politica del Paese.



In questa catastrofe educativa, si salvano proprio le zone più spiccatamente plurilingue, dove da sempre oltre l’italiano si sono parlati e capiti altri idiomi e la capacità di comprendere i messaggi è più alta: Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Nei test i ragazzi di queste due Regioni mostrano di avere risultati migliori. Non certo per le virtù taumaturgiche di speck e frico, ma perché l’apprendimento di contenuti complessi è più facile in realtà linguisticamente più articolate. La 482/99 andrebbe non contrastata, ma estesa: i suoi benefici di carattere cognitivo (e quindi culturale e occupazionale) sono chiari ed evidenti a chiunque non sia in malafede. E invece che succede? Perché nel nome del ‘bilancio dello Stato’ gli stanziamenti iniziali sono stati ridotti all’osso e le grandi aspettative suscitate dalla legge sono andate in buona parte deluse? Basta guardare in casa nostra. Pensiamo alla Rai, che non ha mosso un dito per dare al friulano il riconoscimento di lingua della comunicazione: e pensiamo alla scuola, dove l’insegnamento richiesto dalle famiglie viene snobbato da molti dirigenti scolastici. Le leggi camminano sulle gambe degli uomini e se la volontà di applicarle non c’è, restano scritte sulla sabbia.