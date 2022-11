Laboratori formativi per i giovani con Efasce

Anche l'Efasce, Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti di Pordenone, sarà presente alla 14esima edizione di Punto d'Incontro, l'appuntamento dedicato a lavoro, formazione e orientamento in programma dal 9 al 10 novembre alla Fiera di Pordenone. In ogni giornata dell'evento di Pordenone Fiere, l'Ente terrà tre laboratori formativi dedicati ai giovani in cerca di una strada per il loro futuro, proponendo temi di grande attualità: formazione in area medico-sanitaria; sostenibilità e cambiamenti climatici; social media & web reputation.

Iscrizioni aperte su www.incontropordenone.it/workshop-2022.

"A condurre questi laboratori - spiega il presidente di Efasce Pordenone Gino Gregoris - giovani professionisti apprezzati nel loro settore e che sono venuti in contatto con Efasce durante le proprie esperienze all'Estero. Tramite le loro esperienze e consigli, puntiamo a dare a ragazze e ragazzi del Friuli Venezia Giulia utili consigli per il proprio futuro, il quale potrebbe essere anche fuori dall'Italia ma sempre con uno stretto collegamento con la propria terra d'origine".

Matteo Della Bianca, medico chirurgo odontoiatra di Fiume Veneto, vanta una duplice formazione accademica e un’attività professionale in Italia e all’Estero. Guiderà i partecipanti alla scoperta del proprio futuro nelle professioni mediche e sanitarie nel laboratorio "Formazione in area medico-sanitaria: studiare, lavorare all'Estero...e ritorno".

Elena Biason, ingegnere civile e ambientale di Roveredo in Piano, è Climate Pact Ambassador presso la Commissione europea. Insieme a Michele Contin (entrambi lavorano nell'azienda EY Italia - Building a better working world) - aiuterà i partecipanti a conoscere gli obiettivi del Green Deal e i lavori del futuro in ambito climatico-ambientale nel laboratorio "Sostenibilità e cambiamenti climatici: i lavori del futuro per la salvaguardia del pianeta Terra".

Matteo Maria Giordano, esperto in Media education di Pordenone aiuterà i partecipanti a definire la propria presenza sui social anche dal punto di vista professionale nel delicato equilibrio tra vita privata e sfera pubblica nel laboratorio "Social media & web reputation: tutto quello che devi sapere per la gestione dei tuoi profili sociale, l'identità digitale e la privacy".