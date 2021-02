Laboratorio di orientamento al lavoro su LinkedIn

Mercoledì 3 febbraio 2021, il Career Service d'Ateneo, in collaborazione con GiGroup, organizza il secondo di due appuntamenti formativi sull'utilizzo di LinkedIn diretti a studenti e neolaureati dell'Università di Trieste.

In particolar modo, il laboratorio di orientamento al lavoro di domani, mercoledì 3 febbraio, alle ore 10 approfondirà come effettuare una ricerca attiva di lavoro e come le aziende utilizzano LinkedIn per effettuare ricerche fra i candidati presenti sul social.

Il laboratorio avrà luogo sulla piattaforma Microsoft Teams.

Di seguito il link alla pagina dedicata, in cui è possibile avere maggiori informazioni e iscriversi all'evento:



LinkedIn: come cercare lavoro http://bit.ly/LinkedIn_come_cercare_lavoro