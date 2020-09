Laboratorio per studenti al LABTerremoto di Gemona

A Gemona il LAB Terremoto aspetta gli studenti in tutta sicurezza. Un'aula extrascolastica per la didattica delle scienze e una nuova avventura in compagnia del geologo e divulgatore scientifico Daniele Tenze del LABTerremoto di Gemona del Friuli.



Il LAB di piazza Municipio 5 a Gemona è aperto il sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Gli insegnanti possono prenotare chiamando il 338 718 7227 o scrivendo a info@ecomuseodelleacque.it