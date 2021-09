Lago di Cornino, E-Distribuzione tutela l'avifauna

Importante intervento di tutela dell’avifauna a Forgaria nel Friuli: all’interno della Riserva naturale del Lago di Cornino i tecnici di E-Distribuzione hanno messo in sicurezza una linea elettrica per evitare il contatto accidentale con parti in tensione. Da moltissimi anni la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione è in prima linea, al fianco di Associazioni, Enti locali e organismi nazionali e internazionali per sviluppare iniziative che puntino alla tutela della biodiversità e, nello specifico, a ridurre il potenziale pericolo di folgorazione dei volatili.

D’intesa con il Comune di Forgaria e la Cooperativa Pavees, nei mesi scorsi era stata concordata l’opportunità di intervenire su un tratto di linea di media tensione lungo circa due chilometri.

Il personale specializzato dell’Azienda ha, dunque, provveduto ad installare, in prossimità di 20 sostegni, una specifica guaina isolante termoindurente che eviterà ai volatili il rischio di contatto con la linea elettrica. L’attività, svolta con impianti in tensione e dunque senza prevedere alcuna sospensione della fornitura e alcun disagio per la clientela, ha richiesto sette giorni di lavoro.

Le specificità morfologiche e geografiche della Riserva del Cornino ne fanno un luogo ideale sia per la nidifcazione di specie stanziali sia per il passaggio di specie migratrici – corvi imperiali, gufi relai falchi, grifoni, nibbi, allocchi e civette – che da oggi troveranno un luogo più sicuro e “a misura di avifauna”.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo intervento – dichiara Davide Marini Responsabile Zona di Udine Monfalcone e Pordenone di E-Distribuzione – realizzato in sinergia con il territorio: rappresenta infatti un esempio concreto del modo di lavorare della nostra Azienda che coniuga due principi per noi fondamentali, la qualità del servizio offerto ai clienti e la sostenibilità ambientale che, in questo caso, diventa tutela della biodiversità nonché rispetto e valorizzazione di un’area di pregio ambientale. Adesso i grossi volatili sono più al sicuro e i molti frequentatori della Riserva del Cornino potranno godere appieno dell’emozione di assistere ai loro voli”.

“Da marzo - afferma il sindaco di Forgaria nel Friuli Marco Chiapolino - abbiamo avviato costanti contatti con E-distribuzione per arrivare ad una risoluzione definitiva del problema. Visto l’alto numero di esemplari che abbiamo oramai attratto a Cornino, e il rischio che si crea in particolare in occasione di forti venti e temporali, non si poteva più rimandare il problema. I responsabili di Enel e E-Distribuzione hanno subito dato seguito alle nostre richieste e le squadre si sono messe al lavoro permettendo, in pochi mesi, la risoluzione del problema. È stato un esempio di edificante collaborazione, anche per limitare i possibili disagi durante i lavori di messa in sicurezza".

La tutela dell’avifauna è un tema di fondamentale importanza per E-Distribuzione, che da tempo si impegna per la conservazione delle specie più a rischio, contribuendo a progetti che prevedono azioni di stabilizzazione, ripopolamento e monitoraggio dl specie animali minacciate.

Due le direttici d’azione dell’Azienda: da un lato la partecipazione a progetti LIFE, co-finanziati dall’Unione Europea, con l’obiettivo di ridurre il rischio di folgorazione, favorendo anche il ripopolamento di alcune specie. Dall’altro le iniziative di sostegno alla protezione dell’Avifauna, attraverso la messa in sicurezza delle linee aere per evitare il contatto accidentale con le parti in tensione.