Lago di Cornino: Grifone, come stai?

Giovedì 4 marzo sera, alle 20:30, in diretta sulla pagina facebook di Wwf Young Italia, potrete assistere al webinar "Grifone, come stai?", presentato da Jennifer Ferluga che intervisterà il nostro direttore scientifico e massimo esperto sull'argomento Fulvio Genero.

Un dialogo a tutto tondo sull'avvoltoio grifone, la sua attuale distribuzione e i suoi strabilianti spostamenti in ambito locale, nazionale e non solo!

Pronti a spiccare il volo?