Lara Komar madrina del Fvg Pride a Gorizia

Lara Komar, attrice triestina, sarà la madrina del Fvg Pride che si terrà sabato 4 settembre a Gorizia. Il presidente della associazione di volontariato Fvg pride Odv, Nacho Quintana Vergara, ha annunciato il nome della madrina, che segue quelli dell'ex calciatore dell'Udinese Felipe, nel 2017, e della cantante Elisa, nel 2019.

Nata a Trieste il 7 ottobre del 1980, attualmente è impegnata sul set della soap Il Paradiso delle Signore dove interpreta Gloria Moreau. Nel 2000 si è aggiudicata il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia, dopodiché si è lanciata nell'avventura di Miss Italia. Poi l'avvio della carriera di attrice con il teatro e l'amore per la recitazione che l'ha portata ad interpretare un nuovo personaggio nella soap di Rai 1.





PROGRAMMA

10:00 Inizio Pride Village in Piazza della Vittoria – Travnik, Gorizia



13:30 Fine Pride Village15:00 Concentramento in Piazza della Vittoria – Travnik, Gorizia16:00 Partenza corteo19:00 Arrivo in Trg Evrope – Piazza Transalpina, Nova Gorica, inizio discorsi20:00 Dj set, food & drinks00:00 FineNorme Covid-19Nel rispetto delle attuali normative per il contenimento della pandemia da Covid-19, per il passaggio di confine tra Italia e Slovenia e per lo stazionamento durante la parte finale della manifestazione in Trg Evrope – Piazza Transalpina in Nova Gorica è richiesta l’esibizione del Green Pass (preferibilmente stampato per agevolare i controlli) o di un certificato di tampone negativo ottenuto nelle ultime 48h.Il controllo del Green Pass sarà fatto all’entrata di Trg Evrope – Piazza Transalpina. Sarà possibile effettuare il controllo preventivo Green Pass già durante il Pride Village in piazza della Vittoria – Travnik. Consigliamo vivamente di effettuare il controllo già la mattina: in questo modo potrai accedere subito in Trg Evrope – Piazza Transalpina senza fermarti al controllo obbligatorio e potrai raggiungere subito il palco!Durante il corteo è consigliato indossare la mascherina nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale (1 m tra persone).Non sono ammesse in nessun caso bandiere di partiti o di movimenti politici pseudo-partitici. FVG Pride ODV è un’associazione apartitica e tale è la nostra manifestazione. Non vogliamo che la nostra lotta, le nostre istanze e la nostra manifestazione vengano strumentalizzate da realtà che non ci rappresentano.FVG Pride resta disponibile a collaborare con i partiti che vogliano portare avanti un progetto condiviso per tutto il resto dell’anno, ma non nel nostro giorno.Sono invece ammesse bandiere dei sindacati dei lavoratori.Non sono inoltre ammesse bandiere o simboli che esaltino il nazismo e il fascismo.All’interno del Pride Village saranno allestiti diversi stand in cui si presenteranno le Associazioni LGBTQIA+ slovene che hanno collaborato per la riuscita di FVG Pride. Saranno presenti anche altre Associazioni italiane che presenteranno il loro lavoro.