Lascito di Toppo Wassermann, quattro borse di studio per gli studenti

Saranno destinate a quattro studenti residenti in un Comune della Provincia di Udine, iscritti al primo anno di corso presso l’Università degli Studi di Udine o al primo anno di corso post-diploma presso Istituti Tecnici Superiori di Udine, le quattro borse di studio che il Comune di Udine, grazie a una parte della rendita del lascito di Toppo Wassermann, erogherà. Le borse di studio avranno un valore di 5mila euro ciascuna e il bando è pubblicato sul sito web del Comune di Udine.



La domanda di partecipazione al concorso – redatta utilizzando il modello scaricabile dal sito web istituzionale dell'Ente – dovrà pervenire al Comune di Udine - Ufficio Protocollo - via Lionello n. 1 - 33100 Udine entro il termine tassativo del 10 giugno 2022 (le domande pervenute dopo tale termine non verranno prese in considerazione), mediante una delle modalità (presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Udine, trasmissione a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – P.E.C.) meglio specificate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale nel punto sopra specificato.



Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Udine – U.O. Sportello Unificato Concessione Contributi in Ambiti Educativi Sportivi e Scolastici - U.S. Concessione contributi e benefici diversi in ambito scolastico – V.le Ungheria, 15 via e-mail ai seguenti indirizzi: loris.piani@comune.udine.it - istruzione@comune.udine.it.