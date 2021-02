Latisana, diventa realtà la sede permanente dei Vigili del fuoco

La sede permanente dei Vigili del Fuoco di Latisana è diventata realtà. A renderlo noto sono il Segretario regionale Conapo Fvg, Damjan Nacini, e il Segretario provinciale Conapo di Udine, Giorgio De Gregori: “Apprendiamo con grande soddisfazione che da lunedì 1 marzo sarà operativo il distaccamento di Latisana. Il sindacato autonomo Vigili del Fuoco ha sempre sostenuto l'apertura di questa sede permanente, ribadendo come Latisana si trovi in un punto cruciale, dove è necessaria la presenza di una struttura permanente, anche in considerazione della costruzione della terza corsia sull'A4 che ha visto incrementare il traffico di mezzi pesanti e autoveicoli".

"La vicinanza della sede a Lignano permette, inoltre, al distaccamento di Latisana di accorciare i tempi di soccorso in una zona che, d'estate, raggiunge un aumento di popolazione considerevole”.

“Ringraziamo i vertici del Corpo nazionale dei Vigili Del Fuoco, il Sottosegretario di Stato all'Interno Carlo Sibilia e il Senatore Stefano Candiani (precedente Sottosegretario all'Interno) per la disponibilità dimostrata nel recepire con continuità le motivazioni del Conapo a sostegno dell'apertura di una sede permanente a Latisana", continuano i due segretari.

"Un ringraziamento poi al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga che, fin da subito, si è attivato con i vertici nazionali, al capogruppo Mauro Bordin, ai consiglieri regionali Diego Bernardis e Ilaria Dal Zovo che hanno sempre seguito da vicino l'evolversi della situazione”.

“Vogliamo inoltre ringraziare il Comandante provinciale di Udine, Alberto Maiolo, per il grande impegno profuso affinché il distaccamento permanente di Latisana diventasse una realtà”, conclude la nota del Conapo Fvg.