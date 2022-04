Latisana, mensa scolastica gratis per i bimbi in fuga dall’Ucraina

Alla luce dei recenti avvenimenti che hanno interessato la popolazione ucraina e che hanno coinvolto in particolare milioni di giovani minori, costretti a sospendere la loro quotidianità e a lasciare la loro terra di origine per fuggire e intraprendere viaggi incerti verso altri Paesi, Dussmann Service e il Comune di Latisana si sono immediatamente attivati per offrire loro l’accoglienza necessaria e pasti gratuiti nelle mense scolastiche.

L’iniziativa di solidarietà ha come scopo non solo quello di offrire cibi caldi, ma è anche un modo per incentivare l’integrazione e la socialità dei bambini e ragazzi che improvvisamente si sono ritrovati in circostanze e ambienti a loro sconosciuti e poco familiari.

“L’Amministrazione comunale è sensibile anche alle situazioni di difficoltà, soprattutto in questo momento, delle famiglie del territorio e che si rende disponibile a dar loro supporto qualora lo chiedessero. Questo perché nessun bambino, per nessun motivo, deve rimanere senza pasto”, dichiara l’Assessore all’Istruzione Elena Martinis.

I servizi di ristorazione forniti da Dussmann Service, da oltre cinquant’anni top player nel settore, sono da sempre sinonimo di qualità grazie alla continua ricerca delle derrate migliori e lo studio delle ricette più appetibili. In particolare la refezione scolastica è uno dei settori maggiormente a cuore dell’azienda, che da sempre si prende cura dei piccoli commensali con attenzione e dedizione.