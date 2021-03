Latisana, nuova tranche di buoni spesa

Il Comune di Latisana – Area Affari generali Servizio Politiche Sociali residuali - apre i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione della seconda tranche dei buoni spesa. Finanziati dal Governo, nascono per fronteggiare i bisogni alimentari e di beni essenziali destinati ai nuclei familiari in difficoltà, a causa dell'emergenza sanitaria.

L'erogazione diretta partirà trascorso il termine massimo di venti giorni dalla data di presentazione della domanda risultata regolare.

Per afre richiesta bisogna essere residente nel Comune di Latisana e in possesso di un Isee 2021 ordinario o corrente inferiore a 15.000 euro.

Qui tutte le informazioni e il link per la compilazione della domanda

Nel frattempo, il Comune ha indetto un avviso per l'individuazione degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa. I punti vendita interessati devono far pervenire la loro adesione inviando apposito modulo, scaricabile a questo link, via pec all'indirizzo comune.latisana@certgov.fvg.it