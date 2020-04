Laurea in Infermieristica, tesi in modalità telematica

Giovedì 23 aprile 2020, si svolgeranno in modalità telematica le dissertazioni delle tesi di laurea del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università di Trieste.



Le procedure inizieranno alle ore 9:00 e andranno avanti per tutta la mattina. I candidati sono 15.



La commissione, che sarà presieduta dalla prof.ssa Silvia Palmisano, in parte sarà collegata dal Polo didattico di Valmaura, in parte dalla sede di Monfalcone e in parte da casa propria come smart working; verrà utilizzata la piattaforma MS TEAMS.