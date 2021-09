Lavori al campo sportivo di Basaldella

Sono iniziati in questi giorni i lavori di realizzazione di un pozzo che verrà utilizzato per il rifornimento idrico per l'irrigazione dei campi da gioco dell'impianto sportivo di Basaldella gestiti dall'Unione Calcio 3 Stelle: l'intervento è stato affidato alla ditta Nigro Group di Lavagno (VR) per un importo di Euro 37.920 euro, Iva esclusa.



"L'impianto sportivo aveva urgente necessità di manutenzioni straordinarie, per abbreviare i tempi è stato necessario finanziarle con fondi propri, ma abbiamo posto l'attenzione anche sul risparmio energetico nell'ottica di favorirne la gestione" commenta il sindaco Erika Furlani di Campoformido che sottolinea “L'Amministrazione comunale riconosce le legittime ambizioni sportive della Società e soprattutto ritiene fondamentale i sani valori dello sport da tramandare ai più giovani: anche per questi motivi si è cercato di dare una risposta concreta per il miglioramento delle strutture presso le quali svolge la propria attività l'Unione Calcio 3 Stelle”.



Parole che erano state ribadite anche dal vicesindaco Christian Romanini in occasione della presentazione della prima squadra dell'associazione sportiva Tre Stelle nella serata del 21 luglio durante la quale la società aveva chiesto aggiornamenti sugli investimenti previsti sugli impianti di Basaldella.Si tratta del primo intervento al quale seguiranno altri due a breve: la sostituzione dei fari con installazione di punti luce a led e la realizzazione della nuova recinzione dei campi. Infatti “Durante la seduta di giunta del 2 settembre 2021 abbiamo approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento denominato “Sistemazione dell'impianto sportivo di Basaldella - 2° Lotto” a firma dell’ing. Giovanni Nigris con studio in Campoformido per importo complessivo di 196.000 euro” evidenzia l'assessore ai lavori pubblici Adriano Stocco che aggiunge “Inoltre va ricordato tutto il lavoro verso le manutenzioni ordinarie e straordinarie negli edifici comunali e plessi scolastici, pulizia pozzetti, alla manutenzione del verde pubblico e la presenza costante sul territorio compatibile con la forza lavoro a disposizione” conclude l'assessore ai lavori pubblici Adriano Stocco “Stiamo lavorando per efficientare e adeguare tutti gli edifici comunali: abbiamo iniziato con la scuola materna di Campoformido ampliando i lavori di manutenzione straordinaria per circa € 300.000,00 e ultimati nei giorni scorsi in tempo per l'inizio del prossimo anno scolastico”.