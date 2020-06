Lavori all’ufficio postale di Pozzuolo del Friuli

Poste Italiane comunica che dal 9 al 23 giugno l’Ufficio postale di Pozzuolo del Friuli, in via Udine 25, sarà interessato da lavori di ristrutturazione. Per tutti i servizi postali e finanziari i cittadini potranno rivolgersi agli Uffici limitrofi e, in particolare, a Terenzano, in via/piazza Ventinove Ottobre 1917, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, sabato fino alle 12.45; a Udine Centro, in via Vittorio Veneto 42, dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05, sabato fino alle 12.35.

Durante il periodo di chiusura sarà disponibile nell’Ufficio postale di Terenzano uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata.

L’Ufficio postale di Pozzuolo riaprirà mercoledì 24 giugno con i consueti orari.