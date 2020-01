Lavori all'ufficio postale di Buja

Poste Italiane comunica che dal 13 al 28 gennaio l’Ufficio Postale di via Divisione Julia 15 a Buja resterà chiuso per consentire lo svolgimento di lavori di ristrutturazione. I cittadini potranno rivolgersi alle vicina sede di Tarcento in via Monte Nero 2, aperta da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, e di Madonna di Buja, in piazza Madonna 6, che per l’occasione resterà operativa da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

L’Ufficio di via Divisione Julia 15 riaprirà con il consueto orario mercoledì 29 gennaio.