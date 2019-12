Lavori all'ufficio postale di Gemona

Ufficio postale chiuso per lavori a Gemona. Dal 5 al 12 dicembre i locali di via Carlo Caneva 13, resteranno chiusi per consentire lavori di ristrutturazione.



Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi e, in particolare, all’Ufficio Postale di Gemona del Friuli 1, sito in via Roma 52, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; all’Ufficio Postale di Tarcento, sito in via Monte Nero 2, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.



L’Ufficio Postale di via Carlo Caneva, annuncia Poste Italiane, riaprirà con il consueto orario venerdì 13 dicembre, alle 10.