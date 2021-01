Lavori all'ufficio postale di Gonars

Poste Italiane comunica che da giovedì 14 gennaio a lunedì 18 gennaio 2021 l’Ufficio postale di Gonars, sito in Piazza Municipio 1, a Gonars, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza degli ambienti.



Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate e dei pacchi, i residenti potranno rivolgersi all’Ufficio Postale di Bicinicco, sito in via Palmanova 10, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45; all’Ufficio postale di Castions di Strada, sito in via Europa 3, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.



La sede di Piazza Municipio 1 riaprirà martedì 19 gennaio secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.