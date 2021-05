Lavori all'ufficio postale di Lignano Pineta

Poste Italiane comunica che da venerdì 7 a mercoledì 12 maggio 2021 l’Ufficio Postale di Lignano Pineta, sito in Piazza Rosa dei Venti, sarà chiuso per lavori interni.



Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio postale di Lignano Sabbiadoro, sito in viale Gorizia, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; all’Ufficio postale di Latisana, sito in Piazza Matteotti, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.



Per limitare al massimo gli assembramenti nei pressi degli Uffici Postali del territorio, l’Azienda invita i cittadini ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi, in particolare la rete degli sportelli automatici Postamat, le App BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it.



Poste Italiane ricorda infine di rivolgersi agli Uffici Postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e muniti di misure di protezione, mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.



L’Ufficio postale di Lignano Pineta riaprirà giovedì 13 maggio, alle 9 e proseguirà secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.