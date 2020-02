Lavori all'Ufficio postale di Pozzuolo

Poste Italiane comunica che dal 17 al 25 febbraio l’Ufficio Postale di Pozzuolo del Friuli, in via Udine 25, sarà interessato da lavori di ristrutturazione. Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi agli sportelli limitrofi e, in particolare, a quelli di Terenzano, in via Ventinove Ottobre 1917 31, aperti da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, e di Pasian di Prato, in via Beorchia 12, aperti da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

La sede di via Udine 25 riaprirà regolarmente mercoledì 26 febbraio secondo il consueto orario.