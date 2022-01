Lavori all'ufficio postale di Ragogna

Poste Italiane comunica che da giovedì 13 a lunedì 17 gennaio l’ufficio di Ragogna, in via XXV Aprile 1, sarà interessato da lavori interni. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie - compreso il ritiro delle raccomandate - la clientela potrà rivolgersi all’ufficio di San Daniele del Friuli, in via Roma 22, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato fino alle 12.35.

Per limitare al massimo gli assembramenti, l’Azienda invita i cittadini a utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi, in particolare la rete degli sportelli automatici Postamat, le App BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it.

L’Ufficio Postale di Ragogna riaprirà martedì 18 gennaio secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.