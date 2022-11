Lavori all'ufficio postale di Tolmezzo

L’ufficio postale di Tolmezzo, in via Carnia Libera 1944 39, è il primo del Friuli Venezia Giulia a essere interessato dal progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”, che consiste in interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza.

Il progetto vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree urbane dei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generation EU.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Tolmezzo sarà propedeutica per lo sviluppo di attività innovative e saranno molti i servizi della Pubblica Amministrazione per cittadini attraverso i canali fisico digitali dell’Azienda e che si aggiungeranno, potenziandoli, a quelli già predisposti dalle singole istituzioni.

Per consentire la predisposizione del cantiere dei lavori che dureranno circa un paio di mesi, l’ufficio chiuderà da lunedì 7 a sabato 12 novembre. Durante questo periodo i cittadini potranno rivolgersi agli sportelli di Terzo di Tolmezzo, in via Francesco Baracca 63, che per l’occasione saranno aperti da martedì 8 a venerdì 11 novembre, dalle 8.20 alle 13.45 e sabato 12 novembre dalle 8.20 alle 12.45.

L’Ufficio postale di Tolmezzo, che per alcune settimane continuerà ad essere interessato dai lavori del progetto Polis, riaprirà al pubblico lunedì 14 novembre, garantendo così la continuità dei servizi postali secondo i consueti termini: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05; il sabato fino alle 12.35.