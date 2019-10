Lavori all'ufficio postale di Varmo

Poste Italiane comunica che dal 7 al 14 ottobre l’Ufficio Postale di Varmo resterà chiuso per consentire lavori di ristrutturazione.

Nei giorni di chiusura per tutti i servizi postali e finanziari la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi e, in particolare, all’ufficio postale di Rivignano, in piazza Quattro Novembre 13, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, sabato fino alle 12.45; all’Ufficio Postale di Codroipo, in via Friuli 5, aperto dal lunedì al venerdì fino alle 19.05, sabato fino alle 12.35.

L’Ufficio Postale di Varmo riaprirà martedì 15 ottobre con i consueti orari.