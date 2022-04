Lavori all'ufficio postale Maniago Centro

Poste Italiane comunica che da lunedì 11 a venerdì 29 aprile l’Ufficio Postale di Maniago, sito in via Manzoni, sarà interessato da lavori interni.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie, la clientela potrà rivolgersi ai seguenti uffici postali che per l’occasione saranno aperti anche il pomeriggio: Ufficio Postale di Campagna di Maniago, sito in via Michelangelo Buonarroti, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.45; Ufficio Postale di Maniago 1, sito in via Carso, aperto da lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 16 e il sabato fino alle 12:45.

Durante la chiusura dell’Ufficio postale di Maniago sarà disponibile presso l’Ufficio Postale di Campagna di Maniago uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate all’ufficio di Maniago e sarà presente il consulente finanziario.

Per limitare al massimo gli assembramenti nei pressi degli Uffici Postali del territorio, l’Azienda invita i cittadini ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi, in particolare la rete degli sportelli automatici Postamat, le App BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it.

L’Ufficio Postale di Maniago riaprirà sabato 30 aprile.